Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ölspur behindert für mehrere Stunden den Verkehr

Bremerhaven (ots)

Eine Ölspur auf der Autobahn 27 und auf der Cherbourger Straße behinderte seit den Nachtstunden den Verkehr im Norden Bremerhavens. Mittlerweile ist die Cherbourger Straße wieder komplett befahrbar. Lediglich die Autobahnabfahrt Bremerhaven-Überseehäfen ist von Norden kommend aktuell noch nicht wieder benutzbar. In der Nacht zum heutigen Dienstag hatte ein Bus gegen 1.20 Uhr auf der Cherbourger Straße in Höhe Adolf-Kolping-Straße eine Panne. Die hinzugerufene Polizei Bremerhaven stellte fest, dass von dem Bus ausgehend eine Ölspur zurück bis zur Autobahn reichte. Zunächst war davon auszugehen, dass die Ölspur keine konkrete Gefahrenstelle darstellte. Das Busunternehmen wollte die Reinigung veranlassen. Im Verlauf der Nacht wurde jedoch deutlich, dass eine rasche Reinigung unabdingbar war. Eine Reinigungsfirma wurde alarmiert. Die Polizei sperrte unterdessen eine der Fahrbahnen der Cherbourger Straße in Richtung Westen ab. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte der Verkehr auf der Cherbourger Straße ab ca. 7.40 Uhr wieder fließen. Unterdessen wurde deutlich, dass insbesondere auch die Autobahnabfahrt Bremerhaven-Überseehäfen auf der BAB 27 Cuxhaven in Fahrtrichtung Bremen von der Ölspur betroffen war. Aus diesem Grund wurde die Abfahrt für den Verkehr gesperrt. Die Reinigungsarbeiten an der Autobahnabfahrt werden voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden dauern.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell