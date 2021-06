Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeijahrgang 2021 vereidigt

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Heute Mittag, 28.06.2021, begrüßte der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Harry Götze, zusammen mit Oberbürgermeister Melf Grantz 35 Kommissaranwärter:innen im Hof der des Stadthauses 6 zum feierlichen Akt der Vereidigung auf das Grundgesetz und die Landesverfassung. Mit diesem Schwur leisten die jungen Polizisten ihren Eid auf das ihnen übertragene Amt. Oberbürgermeister Melf Grantz erklärte in seiner Rede die Merkmale einer Demokratie und dass sie sich weltweit durchsetzen muss. Er wies die Studenten darauf hin, dass die Polizei immer im öffentlichen Fokus stehen wird. Sie genießt in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen. Grantz verurteilte Gewalt gegen Polizeibeamte und forderte die Anwärter:innen auf, sich gegenseitig zu unterstützen. Bremerhavens Direktor der Ortspolizeibehörde, Harry Götze, erklärte die Bedeutung des bevorstehenden Schwurs: "Mit ihrem Gelübde werden Sie zu einer der tragenden Säulen unseres Gesellschaftssystems. So wie es jetzt aussieht, wird das keine leichte Aufgabe werden und uns alle dauernd herausfordern." Für das Zitat von Mitch Mattern: " ...Polizei ist mehr als Arbeit und Geld. Polizei ist der geilste Job auf der Welt!" gab es einen langen Applaus. Anschließend wurde die Vereidigung der insgesamt 35 neuen Polizisten des Jahrganges 2021 vollzogen. Ein paar Tränen flossen, als die Nationalhymne von Musikern des Bremerhavener Stadttheaters gespielt wurde.

Bitte lesen Sie dazu die Presseerklärung:

Der Senator für Inneres

Freie

Hansestadt Bremen

PRESSEMITTEILUNG

Bremen, 28. Juni 2021

Neuer Ausbildungsjahrgang der Polizei: Vereidigung von 203 Anwärterinnen und Anwärtern findet in diesem Jahr pandemiebedingt in kleinen Gruppen statt

Aus Gründen des Infektionsschutzes musste die große traditionelle Vereidigungszeremonie mit Freundinnen, Freunden und Familie in der Bremer Glocke abgesagt werden. Die insgesamt 203 angehenden Polizistinnen und Polizisten wurden heute von Polizeipräsident Dirk Fasse und dem Direktor der Ortspolizeibehörde Harry Götze in kleinen Runden feierlich vereidigt: 168 Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter der Polizei Bremen auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Huckelriede, die 35 Kolleginnen und Kollegen, die nach ihrer Ausbildung zur Ortspolizeibehörde Bremerhaven gehören werden, im Innenhof des Stadthaus 6 in Bremerhaven.

Insgesamt gab es 2.036 Bewerbungen. Am Ende der schriftlichen, sportlichen und mündlichen Prüfungen eigneten sich grundsätzlich 1.115 Bewerberinnen und Bewerber. Aus diesem Kreis wurden schließlich 82 Frauen und 121 Männer ausgesucht, die bei allen Tests besonders gut abgeschnitten hatten. Die ersten haben bereits am 1. Oktober 2020 ihr Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung aufgenommen. Im Rahmen eines zweiten Einstellungstermins wurde am 1. April 2021 erstmalig der zweite Teil des Einstellungsjahrgangs ernannt. Fasse: "Ich freue mich auf die neuen Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Polizei Bremen entschieden haben. Sie erwartet ein spannender, vielseitiger und anspruchsvoller Beruf in einem bunten und weltoffenen Bundesland."

Der Großteil des neuen Jahrgangs kommt aus Bremen oder dem niedersächsischen Umland. "Aber es hat auch Bewerberinnen und Bewerber aus Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, NRW und Rheinland-Pfalz nach Bremen verschlagen. Das spricht für den guten Ruf unserer Polizei", so Mäurer und weiter: "Unsere Polizeien zeigen sich als moderner Arbeitgeber, bei dem man Familie und Beruf unter einen Hut bekommt, der für Vielfalt und gegenseitigen Respekt steht und der seinen Mitarbeitenden hilft, die belastenden Erlebnisse des täglichen Polizeidienstes zu verarbeiten." Dazu gehörten Fortbildungsprogramme, in denen die demokratische Widerstandskraft gefördert wird, damit die Kolleginnen und Kollegen nicht anfällig werden für Rassismus und Extremismus.

Das große Interesse junger Leute an den Polizeien des Landes Bremen führt Mäurer auch auf die neue Nachwuchswerbekampagne "Bist Du fit genug" zurück, die im Sommer 2019 für den Jahrgang 2020 gestartet wurde. Unter www.fit-genug.de können sich Interessierte über die Ausbildungsvoraussetzungen informieren.

Bei der nächsten Vereidigung, die hoffentlich im in einer feierlichen Zeremonie im Herbst vorgenommen werden kann, treten dann auch Anwärterinnen und Anwärter ins Beamtenverhältnis, die im niedersächsischen Umland ausgebildet werden, sodass die Ausbildungskapazitäten nochmals auf jährlich insgesamt 250 erweitert werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell