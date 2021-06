Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 27. Juni 2021, kam es im Bremerhavener Stadtteil Lehe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 42-jähriger Mann befuhr gegen 2.30 Uhr mit seinem Pedelec die Jahnstraße. In Höhe der Straße Weg 22 fiel er aus unbekannter Ursache von seinem Pedelec und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Pfeiler. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Ein Zeuge hatte den Unfall mitbekommen, Erste Hilfe geleistet und die Polizei verständigt. Als diese am Unfallort eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer merklich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.

Ein Rettungswagen brachte den Pedelec-Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell