Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Stein auf Auto geschleudert

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 27.06.2020, kam es in der Rickmersstraße zu einer Sachbeschädigung. Kurz nach Mitternacht wurde es dort sehr laut. Mehrere angetrunkene Männer stritten sich vor einem Mehrfamilienhaus und Autos mit Gaffern hielten an. Die Anwohner wurden in ihrer Nachtruhe gestört. Einige Fenster wurden geöffnet und die Mieter schrien genervt auf die Straße. Als sich die Situation nicht umgehend beruhigte, wurde aus einer Wohnung ein Stein auf einen PKW geschleudert, der hier neugierig angehalten hatte. Bei dem Treffer auf der Motorhaube entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell