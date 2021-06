Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streunenden Hund gefunden

Bremerhaven (ots)

Hat man mich hier vergessen? So oder ähnlich muss wohl ein Hund am frühen Dienstagabend, 22. Juni 2021, in Bremerhaven-Mitte gedacht haben.

Gegen 18 Uhr wurde eine Anwohnerin auf einen braunen, circa 25 Zentimeter hohen Hund aufmerksam, der augenscheinlich ohne Besitzer:in im Waldemar-Becké-Platz umherlief. Die Frau überlegte nicht lange, nahm den Vierbeiner in ihre Obhut und verständigte die Polizei. Es handelt sich um einen kleinen Mischlingshund, der lediglich ein rotes Halsband trug. Die Beamt:innen übergaben den Hund an das Tierheim Bremerhaven, wo sich der oder die Besitzer:in melden kann.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell