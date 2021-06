Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Bremerhaven (ots)

In der Ortspolizeibehörde Bremerhaven spielt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine wichtige Rolle. 2005 wurde sie als erste Polizeibehörde Deutschlands ausgezeichnet. Seitdem ist die Ortspolizeibehörde eine durch die berufundfamilie GmbH zertifizierte, familienfreundliche Behörde, die zahlreiche Bestrebungen unternimmt, um die dienstlichen und persönlichen Belange ihrer Mitarbeiter:innen in Einklang zu bringen.

Heute, am 22.06.2021, wurde die Polizei Bremerhaven bereits zum sechsten Mal mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie ausgezeichnet und konnte somit wiederholt ihre familienbewusste Ausrichtung unter Beweis stellen.

Ziel der Re-Auditierung ist es, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Gesamtorganisation dauerhaft zu verbessern und zu fördern. "In den vergangenen 15 Jahren haben wir in Sachen audit viel erreicht und legen nun den Fokus auf die Verankerung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Polizei. Dabei stehen die Weiterentwicklung der Möglichkeiten zum dezentralen Arbeiten, die Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, die Verbesserung der internen Kommunikation und die Entwicklung und Umsetzung von Arbeitszeitmodellen für langjährige Beschäftigte mit der Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand in unserem Fokus", erklärt der Leiter des Stabsbereiches 3 der Ortspolizeibehörde, Rainer Hancken.

Unter Berücksichtigung der Erfordernisse der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung soll der Stellenwert einer familienbewussten Personalpolitik weiter gestärkt werden. Eine Ansprechpartnerin Audit berufundfamilie steht allen Mitarbeiter:innen zur Verfügung. Die Hilfe soll insbesondere in Notfällen greifen. Dazu zählen unter anderem der Beistand nach einschneidenden Erlebnissen, das Ermöglichen der erforderlichen Pflege von Angehörigen, das Angebot der Wiedereingliederung oder auch die Unterstützung bei der Wohnungssuche bei neuen Mitarbeiter:innen.

