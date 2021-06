Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kühlschrank aus Schnellrestaurant getragen

Bremerhaven (ots)

Bei der Wärme der vergangenen Tage genießt doch jeder gern ein kaltes Getränk zur Abkühlung. Was jedoch nicht bedeutet, dass man sich gleich einen kompletten Kühlschrank aneignen und wie beflügelt damit weglaufen darf. So geschehen am Sonntagabend, 20. Juni, gegen 19.30 Uhr: Da beobachtete ein Zeuge in der Einkaufspassage Obere Bürger in Bremerhaven-Mitte in der Nähe eines Schnellrestaurants einen Mann, der einen kleinen Kühlschrank mit sich trug. Da es derartige Kühlschränke - gefüllt mit Energy-Drinks - in dem Restaurant gibt, informierte der Zeuge die Polizei. Die Beamten suchten den Nahbereich nach dem mutmaßlichen Dieb und seiner Beute ab, konnten aber niemanden mehr antreffen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bestätigte schließlich, dass in dem Restaurant tatsächlich ein kleiner Kühlschrank fehlte. Da im Schnellrestaurant zum Zeitpunkt des Vorfalls kein Geschäftsbetrieb mehr herrschte, war der mutmaßliche Diebstahl zuvor niemandem aufgefallen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3321 entgegen.

