Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raubüberfall auf Discounter - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Am Freitagabend, 18.6.2021, ereignete sich in der Bremerhavener Innenstadt ein Raubüberfall. Die Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Tätern, die gegen 18.20 Uhr Bargeld in einen Discounter erbeuteten. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen führten die Tatverdächtigen eine Schusswaffe bei sich, mit der sie den Angestellten bedrohten. Der Überfall ereignete sich in der Deichstraße, im Bereich zwischen Goetheschule und Lloydstraße.

Einer der Männer, die das Geschäft betraten und sofort Bargeld verlangten, wird von den Zeugen als Südländer von 170 Zentimeter Größe und mit Dreitagebart beschrieben. Er soll etwa 30 Jahre alt sein, eine athletische Figur haben und mit einer blauen Jeans, einem orangefarbenen T-Shirt, einer Sonnenbrille sowie mit einer dünnen schwarzen Jacke und einem schwarzen Basecap bekleidet gewesen sein. Er flüchtete nach dem Überfall in Richtung Geestebogen.

Der zweite Täter wird ebenfalls als 170 Zentimeter großer Südländer beschrieben. Er soll um die 30 Jahre alt und schlank sein. Auch er trug einen Dreitagebart und hatte kurze schwarze Haare. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen Basecap. Dieser Tatverdächtige flüchtete in Richtung Fußgängerzone.

Zeugenhinweise nimmt die Bremerhavener Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell