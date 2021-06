Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zu hohe Geschwindigkeit

Bremerhaven (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei am Donnerstagabend in der Georgstraße wurde ein Fahrzeug mit Tempo 95 km/h gemessen. Insgesamt werden vermutlich sechs Fahrer ihren Führerschein wegen eines Fahrverbots abgeben müssen. In Höhe der Weidestraße fuhren zwischen 19.40 Uhr und 21.00 Uhr über 300 Fahrzeuge vorbei. Der weitaus überwiegende Teil der Fahrzeugführer verhielt sich verkehrsgerecht und hielt die erlaubte Geschwindigkeit ein. Allerdings gab es 15 Ausnahmen von Fahrern, die zu schnell unterwegs waren. Darunter war auch der Spitzenwert von 95 km/h. Jetzt wird geprüft, ob möglicherweise ein illegales Autorennen vorgelegen hat.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell