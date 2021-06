Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrolle in Bremerhaven: 13 Autofahrer:innen haben das Handy am Ohr

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei hat am Mittwoch, 16. Juni, in Bremerhaven-Geestemünde bei einer Schwerpunkt-Verkehrskontrolle mehrere Fahrerinnen und Fahrer verwarnen müssen.

So waren 13 Personen am Steuer, die während der Fahrt ihre Mobiltelefone bedienten. In diesen Fällen wurden Bußgeldbescheide und Einträge im Verkehrszentralregister (1 Punkt) geschrieben. In sechs Fällen missachteten die Personen im Fahrzeug die Anschnallpflicht, was ebenfalls Bußgelder nach sich zog. An zwei Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte unzulässige bauliche Veränderungen fest. Ein Autofahrer hatte seine Ladung unzureichend gesichert, in einem weiteren Fahrzeug stellten die Polizist:innen ein verbotenes Einhandmesser fest, was jeweils entsprechend geahndet wurde. Positiv festzuhalten ist allerdings, dass bei keinem der rund 60 kontrollierten Fahrzeuge die Person am Steuer unter Alkoholeinfluss stand. Bei einer Person wurde allerdings das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt.

Die Kontrolle in den Nachmittags- und Abendstunden an der Georgstraße, an der auch angehende Polizist:innen von der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen beteiligt waren, fand anlässlich einer europaweiten Aktion gegen das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss statt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell