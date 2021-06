Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schwere Metallplatten von Feld gestohlen

Bremerhaven (ots)

In einem Fall von besonders schwerem Diebstahl ermittelt die Polizei Bremerhaven und bittet um Zeugenhinweise. Wobei die Worte "besonders schwer" hier doppeldeutig sind: Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 9. Juni, und Mittwoch, 16. Juni, mehrere große Aluminiumplatten von einer Baustelle am Höllenhammsweg in Bremerhaven-Schiffdorferdamm entwendet. Diese Platten haben eine Größe von jeweils rund 2,5 mal 3 Metern und wiegen rund 280 Kilogramm pro Stück. Auch die zugehörigen Schrauben haben die Diebe mitgenommen. Eine Firma hatte sie mobilen Bauplatten dort verlegt, um eine Lkw-Zuwegung auf ein Feld zu schaffen. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Metallplatten ist davon auszugehen, dass die Täter mit speziellem Werkzeug und einem großen Transportfahrzeug ausgestattet gewesen sind. Die Polizei bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum am Höllenhammsweg verdächtige Arbeiten aufgefallen sind, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

