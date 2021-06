Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rad in die Weser gerollt

Bremerhaven (ots)

Ein ungewöhnlicher Hilferuf erreichte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag vom Weserdeich am Sail City Hotel: Einem 54 Jahre alten Mann war sein behindertengerecht ausgestattetes Elektrofahrrad entglitten, dass dann in die Weser rollte. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte es geborgen werden. Es war etwa drei Uhr, als der 54-Jährige versuchte, sein elektrisches Dreirad den Deich hinaufzuschieben. Bei dem Versuch verkantete der Lenker und der Radfahrer konnte sein Gefährt nicht mehr festhalten. Das Rad, das noch mit Einkäufen beladen war, rollte den Deich hinab und landete geradewegs im Wasser. Im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchte der 54-Jährige noch sein Hab und Gut zu retten, jedoch erfolglos. Er verständigte den Notruf der Polizei. Doch auch die Polizisten vermochten das Rad nicht an Land zu bringen. Erst mit der Hilfe der Feuerwehr gelang es, das Dreirad wieder auf festen Grund zu bringen. Zwar funktionierte der Motor jetzt nicht mehr, aber mit Muskelkraft konnte der 54-Jährige dann wieder nach Hause fahren.

