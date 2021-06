Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brems- und Gaspedal verwechselt

Bremerhaven (ots)

Ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag in Bremerhaven-Leherheide. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte beim Einparkversuch sein Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und war über eine bauliche Begrenzung hinweg in einen anderen Pkw gefahren. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

Der 35-Jährige wollte am Mittwoch, 16.6.2021, gegen 14.25 Uhr in der Hans-Böckler-Straße einparken. Dabei passierte dem Fahrer sein Missgeschick und er fuhr gegen das geparkte Fahrzeug. An seinem Auto entstand nach ersten Schätzungen dabei ein Schaden von 2.000,- Euro, die Instandsetzungen am gegnerischen Fahrzeug dürften sich demnach auf mindestens 4.000,- Euro belaufen. Die Polizei wurde zur Unfallaufnahme hinzugerufen.

