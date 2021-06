Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf der Daimlerstraße überschlagen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall überschlagen hat sich am späten Dienstagabend, 15. Juni, ein Fahrzeug auf der Daimlerstraße in Bremerhaven-Grünhöfe. Der dunkle Hyundai befuhr die Daimlerstraße gegen 22.40 Uhr in nördlicher Richtung. Dabei touchierte er zunächst mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Laut Zeugenaussagen sei der Hyundai trotz enger Fahrbahn mittig auf der Straße unterwegs gewesen. Kurz nach der Spiegel-Kollision sei der Hyundai dann gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gestoßen und habe sich daraufhin überschlagen. Der Hyundai blieb auf dem Dach liegen. Durch den Lärm des Aufpralls aufgeschreckt kamen einige Anwohner zur Unfallstelle und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Polizeibeamt:innen trafen hier einen Mann an, der sich in dem Unfallfahrzeug befand. Der Bremerhavener war augenscheinlich unverletzt und lehnte eine medizinische Versorgung ab. Er gab an, sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Fahrzeug befunden zu haben. Da der Mann stark alkoholisiert wirkte und im Verdacht steht, den Unfall verursacht zu haben, wurde eine ärztliche Blutprobe angeordnet. Der komplett zerstörte Hyundai wurde abgeschleppt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0471/953-3164 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell