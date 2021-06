Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelecs aus Kellerräumen gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 13. Juni, und Dienstag, 15. Juni, aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Alten Hafen in Bremerhaven-Mitte drei Pedelecs (Fahrräder mit unterstützendem Elektromotor) entwendet. Dabei brachen die Täter verschlossene Kellerräume auf und entkamen unerkannt mit den hochwertigen Fahrrädern. Bereits wenige Tage zuvor waren aus Kellerräumen desselben Hauses Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei (0471/953-3321) nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell