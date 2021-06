Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Bremerhaven (ots)

Eine 39 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend von Mitarbeitern eines Baumarktes an der Melchior-Schwoon-Straße verfolgt worden, weil sie Werkzeuge gestohlen haben sollte. In ihrer Tasche befanden sich zahlreiche Werkzeuge. Die 39-Jährige wurde im Markt dabei beobachtet, wie sie Waren aus dem Regal nahm und in eine mitgebrachte Tasche packte. Als sie die Kassenzone passiert hatte, wurde sie von Marktmitarbeitern auf den vermeintlichen Diebstahl angesprochen. Mit dem Hinweis, dass sie jetzt schnell weg müsse, lief die Tatverdächtige in Richtung Hafenstraße davon. Die Marktmitarbeiter blieben ihr auf den Fersen und benachrichtigten die Polizei. Als die Polizisten die Frau überprüften, kamen eine ganze Reihe von Bohr- und Sägewerkzeugen sowie Zubehör zu Tage. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell