POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 16.06.2021 nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit von Mietern aus, um in ihre Wohnung einzudringen. Als kurz nach Mitternacht eine Bewohnerin in das Mehrparteienhaus in der Heinrichstraße zurückkehrte, bemerkte die 29-Jährige, dass eine Wohnungstür offenstand und alarmierte die Polizei. Es wurde festgestellt, dass der oder die Täter zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht gewaltsam in die Wohnung eingedrungen waren und die Wohnung durchsuchten. Es wurden verschiedene Mobiltelefone und Bargeld entwendet. Die Polizei ermittelt wegen §244 StGB -Wohnungseinbruchdiebstahl- und sucht Zeugen. Hinweise werden unter er Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

