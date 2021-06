Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit 90 auf der Stresemannstraße

Bremerhaven (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei mussten die Beamt:innen am Montagabend in der Stresemannstraße wieder mehrere Verstöße registrieren. Dabei war ein Autofahrer mit 90 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr wurden die Geschwindigkeiten von insgesamt 143 vorbeifahrenden Fahrzeugen gemessen. Im Anschluss an die Kontrolle wurden ein Fahrverbot ausgesprochen, sechs Verwarnungen erteilt und zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

