Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto rutscht von Transporter auf die Straße

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bremerhaven (ots)

Ein spektakulärer Unfall mit glimpflichem Ausgang hat sich am Dienstag, 15. Juni, gegen 9 Uhr im Stadtnorden von Bremerhaven ereignet. Ein mit Neufahrzeugen beladener Lkw war von der Autobahn 27 kommend auf der Cherbourger Straße in Richtung Überseehafengebiet unterwegs. An der Kreuzung mit der Langener Landstraße bremste der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer vor einer Ampel ab. Dabei rutschte ein auf dem Oberdeck transportierter Kleinwagen nach vorn und fiel vor dem Lkw auf die Fahrbahn. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen oder andere Fahrzeuge vor dem Autotransporter. Der Neuwagen landete auf dem Dach und wurde durch den Aufprall komplett zerstört. Die hinzugerufene Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte mangelhafte Ladungssicherung für den Unfall verantwortlich gewesen sein. Die spezialisierten Polizeikräfte stellten auch bei den übrigen transportierten Pkw Mängel an der Ladungssicherung fest. Der Autotransporter wurde vorläufig stillgelegt. Ein Abschleppunternehmen barg den zerstörten Kleinwagen und säuberte die Fahrbahn. Auf der Cherbourger Straße kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell