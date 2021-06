Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rettung in letzter Minute

Bremerhaven (ots)

Am frühen Abend des 14.06.2021 geriet eine Seniorin aus dem Schierholzgebiet in Panik. Gegen 18.00 Uhr hatte sich die Dame eine Frikadelle zubereiten wollen und stellte eine Pfanne mit Fett auf den Herd. Während sich die Herdplatte langsam erhitzte, nutzte die 71-Jährige die Zeit und brachte noch schnell den Müll nach draußen. Als sie das Haus verließ, fiel durch einen Windzug die Tür ins Schloss. Die Frau wusste sofort, dass sie keinen Hausschlüssel eingesteckt hatte und wurde nun nervös, weil sie Unheil in ihrer Küche befürchtete. Sie eilte zum Nachbarn, bei dem sie für Notfälle einen Zweitschlüssel deponiert hatte. Glücklicherweise waren die Nachbarn zu Hause und händigten der 71-Jährigen ihren Reserveschlüssel aus. Jetzt schnell wieder zurück zur Haustür. Der Schlüssel passte, aber vor Aufregung brach ihn die Frau im Schloss ab. Wieder zurück zum Nachbarn. In höchster Not wurde die Polizei verständigt, schließlich konnte die Pfanne auf dem Herd jeden Moment Feuer fangen. Die Polizisten waren schnell vor Ort. Noch bevor Schaden entstand, gelang es den Beamten, die zugefallene Tür wieder zu öffnen.

