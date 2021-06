Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spritztour aus Spaß hat ernste Konsequenzen

Bremerhaven (ots)

Eine kleine, unüberlegte Spritztour hat in der Nacht zu Sonntag, 13. Juni, einem 19-jährigen Bremerhavener vier Anzeigen eingebracht. Der junge Mann war mit zwei Mitfahrern in einem Auto in Bremerhaven-Lehe unterwegs. Eine Polizeistreife registrierte das Fahrzeug gegen 3.15 Uhr, als es außergewöhnlich langsam über die Kreuzung am Flötenkiel fuhr. Aufgrund der auffälligen Fahrweise entschlossen sich die Polizisten zu einer Überprüfung. Während der Verkehrskontrolle an der Wurster Straße stellte sich heraus, dass der 19-Jährige am Steuer keinen Führerschein besitzt. Mit dem Fahrzeug seien er und seine Freunde nur zum Spaß losgefahren, als der Halter, der die Gruppe eigentlich gefahren hatte, eine Pinkelpause eingelegt und das Fahrzeug verlassen hatte. Weil der 19-Jährige am Steuer auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck machte, baten sie ihn zum Atemalkoholtest, der positiv ausfiel. Auf der Polizeiwache sollte zudem ein freiwilliger Urintest auf Drogenintoxikation stattfinden. Im Rahmen des Urintests begann der 19-Jährige dann, die Beamten sexistisch zu beleidigen. Der Urintest fiel ebenfalls positiv aus, sodass eine ärztliche Blutprobe angeordnet wurde. Der junge Mann erhielt Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und wegen Beleidigung. Der Halter des Autos, der ursprünglich den Wagen gesteuert hatte, erhielt später den Schlüssel für sein Auto zurück. Er hatte zunächst gar nicht mitbekommen, dass seine Begleiter mit seinem Pkw weggefahren waren.

