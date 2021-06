Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall auf Parkplatz

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend, 10. Juni 2021, kam es an der Rudloffstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Großparkplatz stießen zwei Autos zusammen. Eine verletzte Person musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer bog gegen 19.30 Uhr von der Barkhausenstraße aus kommend auf den Parkplatz an der Rudloffstraße ein. Im Kreuzungsbereich zu einem benachbarten Parkplatzbereich übersah er einen 20-Jährigen, der im Querverkehr unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, nach der beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Einer der Pkw-Fahrer verletzte sich und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 25.000 Euro.

