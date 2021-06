Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zu Fuß nach Cuxhaven

Bremerhaven (ots)

Passant mit Koffer auf dem Weg zur Autobahn aufgegriffen.

In der vergangenen Nacht wurde der Notrufzentrale der Polizei ein Mann gemeldet, der zu Fuß auf der Grimsbystraße in Richtung Autobahn 27 unterwegs sein sollte. Bei einer sofortigen Überprüfung traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 04.10 Uhr tatsächlich auf einen 67-jährigen Mann, der mit seinem Koffer in Richtung Autobahn marschierte. In gebrochenem Deutsch berichtete er von seinem Wunsch nach Cuxhaven zu wollen. Zur gefahrlosen Weiterreise wurde der Mann mit dem Streifenwagen zum Hauptbahnhof verbracht.

