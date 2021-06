Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rund zwei Dutzend Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei sucht nach einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Bremerhaven-Mitte Zeugen. Im Verlauf des Dienstags, 8. Juni, meldeten sich rund zwei Dutzend Fahrzeughalter bei der Polizei, um Beschädigungen durch Kratzer an ihren Autos anzuzeigen. Betroffen waren unter anderem die Fahrzeugseiten und die Motorhauben. Die Fahrzeuge waren im Bereich der Rutenbergstraße abgestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass auch in den umliegenden Straßen Autos angegangen wurden. Möglicherweise haben die Taten bereits am Montag ereignet. Die Polizei (0471/953-3221) bittet um Zeugenhinweise.

