Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt Einbrecher fest

Bremerhaven (ots)

In der Batteriestraße hörten am Abend des 08.06.2021 Hausbewohner verdächtige Geräusche aus dem Keller. Gegen 21.30 Uhr hatten sich ein Mann und eine Frau unberechtigt Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft und waren in den Keller eingedrungen. Hier brachen sie drei Kellerverschläge auf und entwendeten Haushaltsgegenstände und Werkzeug. Die Mieter verständigten derweil die Polizei. Als die Beamt:innen eintrafen, verließ das Pärchen gerade mit mehreren prall gefüllten Einkaufstaschen das Haus. Während der Mann (38) festgenommen werden konnte, konnte die unbekannte Frau in Richtung Jahnstraße flüchten. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 30-40 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung und einer dunklen Hose. Die Polizei ermittelt wegen § 243 StGB -Besonders schwerer Fall des Diebstahls- und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

