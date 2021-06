Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: BMW-Cabriolet gestohlen

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei ermittelt in einem Fall von besonders schwerem PKW-Diebstahl und sucht Zeugen. Am Freitag, dem 04.06.2021, hatte der Fahrer seinen weißen BMW kurz nach Mitternacht in der Weißenburger Straße zum Parken abgestellt. Am folgenden Mittag wollte der Mann gegen 13.00 Uhr sein Fahrzeug wieder benutzen und stellte fest, dass das teure Cabriolet in der Zwischenzeit gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegengenommen.

