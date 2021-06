Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt Randalierer fest

Bremerhaven (ots)

Für viel Aufregung sorgte am Abend des 03.06.2021 das Verhalten eines Passanten in der Hafenstraße. Gegen 23.00 Uhr saßen noch viele Gäste vor einem Restaurant. Der Mann pöbelte die Restaurantbesucher an und geriet daraufhin mit ihnen in einen heftigen Streit. Der Inhaber und die Angestellten konnte die Situation nicht beruhigen und die Polizei wurde gerufen. Als die Beamt:innen eintrafen ging der Aggressor direkt auf sie los. Der 47-Jährige reagierte auf die Aufforderung sich auszuweisen besonders hämisch und beleidigend. Auch die Gäste wurden in seine Tiraden wieder mit einbezogen. Als die Situation eskalierte, wurde eine Ingewahrsamnahme erforderlich. Der angetrunkene Beschuldigte geriet in Rage und wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. Er bedrohte die Polizist:innen mit dem Tod. Sein Verhalten wurde mit einer Bodycam dokumentiert. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

