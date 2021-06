Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gegen Metallpoller gefahren (FOTO)

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Hoher Sachschaden entstand in der Nacht zu Donnerstag, 3. Juni, durch einen Verkehrsunfall im Bremerhavener Stadtteil Mitte.

Ein 21-jähriger Mann fuhr in der Straße Am Alten Vorhafen beim Anfahren gegen einen Metallpoller der Hafenanlage. Offenbar hatte der Audi-Fahrer den Poller in der nächtlichen Dunkelheit nicht rechtzeitig erkannt. Durch den Aufprall war sein Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Poller hielt der Kollision stand und blieb unbeschädigt. Die Polizei schätzt den am Audi entstandenen Sachschaden auf circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell