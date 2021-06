Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche beschädigen Bushaltestelle

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Im Bremerhavener Ortsteil Jedutenberg wurden am Abend des 02.06.2021 Passanten auf eine Sachbeschädigung aufmerksam. Gegen 19.30 Uhr hielten sich drei Jugendliche im Fahrgastunterstand/Wetterschutz an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße auf. Einer von ihnen schlug mit der Faust immer wieder gegen eine der Scheiben, bis diese zu Bruch ging. Danach flüchteten die jungen Männer in Richtung Vieländer Weg. Die Polizei wurde gerufen. Die Beamt:innen konnte die Flüchtigen in Tatortnähe stellen. Die Jugendlichen im Alter von 14-18 Jahren gaben zu, sich dort aufgehalten zu haben. Allerdings sei die Scheibe von allein zerbrochen. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung gem. §303 StGB ermittelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 800 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell