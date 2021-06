Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrt unter Drogeneinfluss gestoppt

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 01.06.2021 wurde von Polizist:innen im stadtbremischen Überseehafengebiet die Weiterfahrt eines Lastzuges unterbunden. Gegen 17.00 Uhr wurde der LKW in der Senator-Borttscheller-Straße, am Zolldurchlass Weddewarden, angehalten und überprüft. Bei der Containerabfertigung stellten Zollbeamte Betäubungsmittel in szenetypischer Verpackung in der Fahrerkabine fest und benachrichtigten ihre Kollegen von der Polizei. Die machten vor Ort beim Fahrer einen Urintest, der positiv auf Amphetamine, Methamphetamine und THC reagierte. Daraufhin wurde der 27-Jährige festgenommen und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell