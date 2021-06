Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen verfolgen flüchtigen Ladendieb

Bremerhaven (ots)

Ein 38-jähriger Mann hat am Montagabend, 31. Mai in einem Baumarkt in der Melchior-Schwoon-Straße Werkzeug entwendet.

Gegen 19 Uhr wurde eine Mitarbeiterin auf den Mann aufmerksam, der mit einer gefüllten Tragetasche zügig den Kassenbereich des Marktes verließ. Zwei Angestellte alarmierten die Polizei, nahmen die Verfolgung auf und gaben den eingesetzten Beamt:innen den aktuellen Standort des vermeintlichen Diebes. Sie beobachteten, wie dieser samt Tragetasche in Richtung Auestraße flüchtete. Dort warf er eine im Markt entwendete Bohrmaschine in einen Mülleimer eines Mehrfamilienhauses.

Der Beschuldigte konnte schließlich in der Auestraße/ Thorner Straße gestellt werden. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Tragetasche konnten die Einsatzkräfte ein weiteres Werkzeug feststellen, das ebenfalls aus dem Baumarkt entwendet worden war. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell