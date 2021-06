Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Streit Wohnung verwüstet

Bremerhaven (ots)

Aufregung herrschte am späten Abend in einem großen Mehrfamilienhaus in der Nelly-Sachs-Straße. Gegen 22.00 Uhr stritten sich mehrere Männer in einer Wohnung im 12. OG. Der Mieter (28) verwies daraufhin einen seiner Gäste aus seiner Wohnung. Im Flur riss der 21-Jährige einen Feuerlöscher von der Wand und schlug mit mehreren wuchtigen Schlägen ein großes Loch in die Wohnungstür. Dann entfernte der Aggressor den Sicherungsstift und drückte auf den Auslöseknopf. Rund 6 Kilo feinstes Löschpulver strömten in die Wohnung und auch in den Hausflur. Die Brandmeldeanlage wurde dabei ausgelöst. Als die Rettungskräfte eintrafen, kamen ihnen schon viele Hausbewohner entgegen. Die ganze 12. Etage war vernebelt und schnell wurde klar, dass es sich nicht um ein Feuer handelte. Die betroffene Wohnung wurde durch das ausgetretene Löschpulver stark in Mitleidenschaft gezogen. Das feine Pulver setzte sich auch in die kleinste Rille. Die Polizei ermittelt gegen den Beschuldigten wegen Sachbeschädigung und missbräuchlicher Verwendung von Schutzvorrichtungen/ Rettungsgeräten.

