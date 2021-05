Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hochwertige Uhren bei Einbruch gestohlen

Bremerhaven (ots)

Die Abwesenheit eines 75-Jährigen nutzten unbekannte Täter in der Zeit von Sonnabend, 29. Mai, bis Sonntag, 30. Mai, um sich Zutritt in seine Wohnung in der Querstraße zu verschaffen.

Aufmerksame Anwohner, die von der Abwesenheit ihres Nachbarn informiert waren, nahmen Geräusche aus der Wohnung wahr, vermuteten einen Wasserschaden und informierten die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass dort eingebrochen worden war. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatten sich unbekannte Täter durch die Eingangstür Zutritt in die Wohnung verschafft, wo sie mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Bei ihrer Suche nach Beute nahmen sie hochwertige Uhren an sich.

Die Polizei (0471/ 953-3321) bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell