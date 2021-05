Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto landet auf dem Dach

Bremerhaven (ots)

Ein VW Polo ist in der Nacht zu Sonntag, 30. Mai, auf der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe bei einem Verkehrsunfall auf dem Dach gelandet. Die Insassen blieben unverletzt. Gegen 3.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei per Notruf, dass sich auf der Hafenstraße ein Fahrzeug überschlagen habe. Mehrere Streifenwagen eilten zur Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen soll der Kleinwagen in normalem Tempo in südlicher Richtung unterwegs gewesen sein. Unvermittelt sei das Fahrzeug dann aber nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei geparkte Autos geprallt. In Folge der Kollision sei der Polo dann auf dem Dach gelandet. Am Unfallort konnten die Beamten zwei Männer als Fahrzeuginsassen ermitteln, die bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt geblieben waren. Beide gaben zunächst an, nicht am Steuer gesessen zu haben. Schließlich räumte einer der beiden, ein 25-jähriger Bremerhavener, ein, das Fahrzeug geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem mutmaßlichen Fahrer einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er erhält nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Verkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 24.000 Euro.

