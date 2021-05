Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen beobachten Unfallflucht

Bremerhaven (ots)

Am frühen Donnerstagabend, 27. Mai, beschädigte gegen 17.30 Uhr ein zunächst unbekannter Fahrer beim Ausparken in der Straße Am Alten Hafen mit seinem Citroen einen hinter ihm abgestellten Mercedes.

Der 51-jährige Fahrer stieg kurz aus, begutachtete das hinter ihm stehende Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und eine Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall, merkten sich das Kennzeichen und kontaktierten die Polizei. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige mit seinem Pkw an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An seinem Fahrzeug wurden korrespondierende Unfallspuren entdeckt. Gegen den Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell