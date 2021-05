Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Körperverletzung im Bus

Bremerhaven (ots)

Gestern Nachmittag, 26. Mai 2021, gerieten zwei Männer in einem Bus der Bremerhavener Verkehrsbetriebe in eine körperliche Auseinandersetzung. Die von Zeugen informierte Polizei holte die Personen aus dem Fahrzeug und ermittelte den auslösenden Sachverhalt. Demnach handelt es sich dabei um Streitigkeiten aus dem privaten Umfeld der Kontrahenten.

Kurz nach 15 Uhr fuhr der Linienbus vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. An der Bushaltestelle "Wilhelm-Raabe-Schule" trafen ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger im Bus aufeinander und fingen sofort an, sich zu schlagen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten ihre Begleiter die Männer zu trennen. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass der Streit bereits länger andauert. Die Personen wurden getrennt und die polizeilichen Ermittlungen werden fortgeführt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell