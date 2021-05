Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Autos nach Kollision nicht mehr fahrbereit

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Langener Landstraße/Cherbourger Straße in Bremerhaven am Mittwoch, 26. Mai, ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Gegen 18.50 Uhr war eine 21-jährige Autofahrerin auf der Langener Landstraße in südlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte nach links in die Cherbourger Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie dabei die Vorfahrt eines auf der Langener Landstraße in nördlicher Richtung fahrenden Wagens. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Die aus dem Cuxland stammende Unfallverursacherin blieb bei dem Zusammenprall unverletzt. Der Fahrer des zweiten Autos, ein 32-jähriger Bremerhavener, wurde leicht verletzt. Seine Mitfahrerin und ein Kind erlitten keine offensichtlichen Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von geschätzt rund 10.000 Euro. Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell