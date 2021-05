Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Baucontainer

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 14. Mai, 13 Uhr, bis 25. Mai, 7.30 Uhr, zwei Arbeitsmaschinen von einer Baustelle im Fischereihafen gestohlen.

Die Täter drangen in einen in der Straße Schiffshören abgestellten Baucontainer ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Rüttelplatte der Firma Bomag und ein Stromaggregat. Ein weiterer Container, der sich in unmittelbarer Nähe befand, hielt den Bemühungen der Diebe stand. Mit den erbeuteten Maschinen, die einen Gesamtwert von circa 5000 Euro haben, flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0471/ 953-4444 entgegen.

