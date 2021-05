Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Nachbar vermutet Notlage

Bremerhaven (ots)

Dass die Menschen in Bremerhaven durchaus aufeinander Acht geben, stellt die Polizei im Alltag immer wieder fest. Insbesondere dann, wenn sich Anrufer bei der Polizei melden, die die Vermutung äußern, jemand befinde sich in einer Notlage. Die Polizei nimmt diese Hinweise stets ernst und ermutigt dazu, lieber einmal zu viel anzurufen als einmal zu wenig - auch, wenn sich die Situation am Ende als harmlos erweist.

Einen solchen Fall erlebten die Beamten am Donnerstag, 20. Mai. Gegen 23.20 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und gab an, dass er in einer Wohnung in einem Haus im Ortsteil Twischkamp ein verdächtiges Lichtsignal wahrgenommen habe. Da ihm auch nach mehrfachem Klingeln an der Haustür niemand geöffnet hätte, vermutete der Zeuge, dass sich in der Wohnung möglicherweise jemand in einer Notlage befinde. Eine Streifenwagenbesatzung konnte kurz darauf Kontakt zum Bewohner aufnehmen. Dieser war wohlauf und brachte mit seiner Erklärung Licht ins Dunkel: Er habe zuvor lediglich das Leuchtmittel an einer Lampe gewechselt, da ein Wackelkontakt vorlag. Dadurch sei das unkontrollierte Flackern zustande gekommen.

