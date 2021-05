Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Licht vertreibt Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Weil sie das Licht eingeschaltet hatte, blieb eine Mieterin in der Nacht zum Freitag in einem Mehrfamilienhaus in der Sommerstraße von Einbrechern verschont. Die flüchteten vom Tatort. Kurz nach drei Uhr in der Nacht hörte die Bewohnerin ungewöhnliche Geräusche und Männerstimmen vor ihrer Wohnungstür. Sie schaltete das Licht an und hörte nur noch, dass die Unbekannten durch das Treppenhaus das Haus verließen. Die Mieterin rief die Polizei. Die Beamten konnten feststellen, dass die verhinderten Einbrecher versucht hatten, die Wohnungstür aufzubrechen. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3221) um weitere Hinweise zur Tat.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell