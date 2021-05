Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb will mit Parfüm verduften

Bremerhaven (ots)

Der Ladendektiv eines Drogeriemarktes in Bremerhaven-Lehe hatte am Donnerstag, 19. Mai, den richtigen Riecher. Gegen 14.40 beobachtete er im Geschäft an der Hafenstraße einen 38-Jährigen dabei, wie dieser in der Parfümabteilung knapp zwei Dutzend Damen- und Herrendüfte in seinen Rucksack steckte. Dabei handelte es sich um Markenartikel mit den Namen bekannter Popstars, Modefirmen und einer Tennisspielerin im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Da der Parfüm-Fan ohne zu zahlen verduften wollte, stellte der Ladendetektiv ihn zur Rede und rief die Polizei. Die fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Von der Drogeriekette erhielt der 38-Jährige zusätzlich ein Hausverbot für sämtliche Filialen.

