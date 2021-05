Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nachts ohne Rücklichter Richtung Autobahn unterwegs

Bremerhaven (ots)

Mit erheblichen Mängeln wollte ein Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag über die Grimsbystraße in Bremerhaven auf die Autobahn 27 fahren. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 3.35 Uhr ein Mercedes-SUV, das ohne Rücklichter Richtung Autobahn unterwegs war. Die Beamten hielten den Fahrer, einen 31-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Cuxhaven, kurz vor der Autobahnauffahrt Bremerhaven-Zentrum für eine Verkehrskontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass nicht nur die Rückleuchten nicht funktionsfähig waren. Auch die Bremsleuchten und die linke Blinkerleuchte funktionierten nicht. Aufgrund dieser Mängel wurde dem 31-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug auf dem Hof einer nahegelegenen Fahrzeug-Prüfgesellschaft abgestellt. Der Halter gab an, die Mängel rasch beheben lassen zu wollen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell