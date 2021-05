Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedale verwechselt - Unfall

Bremerhaven (ots)

Ein 23 Jahre alter Fußgänger wurde am Mittwochmittag auf der Fußgängerfurt an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Elbestraße von einem Auto angefahren und verletzt. Die 29-Jährige Autofahrerin gab an, die Pedale im Wagen verwechselt zu haben. Die Frau befuhr gegen 13.20 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße und wollte an der Kreuzung zur Elbestraße nach rechts abbiegen. In diesem Moment wollte der Fußgänger die Elbestraße an der Ampel in Richtung Innenstadt überqueren. Statt zu bremsen, trat die 29-Jährige auf das Gaspedal und erfasste mit ihrem Auto den 23-Jährigen. Der Mann wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.

