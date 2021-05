Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bremerhavener werden Opfer einer Betrugsmasche mit Gutschein-Karten

Bremerhaven (ots)

Bei vielen Betrugsmaschen setzen die Täter darauf, dass bei ihren Opfern die Vorfreude auf einen schnellen, hohen Gewinn mögliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit überwiegt. So auch in einem Fall, der beispielhaft ist für eine Methode, die in der Bundesrepublik immer wieder vorkommt und nun auch ein Paar aus Bremerhaven ereilt hat.

Mitte der vergangenen Woche riefen die Tatverdächtigen erstmals bei den über 80 Jahre alten Menschen aus dem Stadtteil Lehe an. Eine Frauenstimme gab in fließendem Hochdeutsch den Senioren zu verstehen, dass das Paar durch ein Gewinnspiel eine fünfstellige Geldsumme gewonnen habe. Damit es zur Gewinnausschüttung komme, sollten die Senioren zunächst Prepaid-Gutscheinkarten des Anbieters "Google Play" kaufen. Zunächst ignorierte das Bremerhavener Paar die Aufforderung, doch die Tatverdächtigen blieben hartnäckig und riefen immer wieder an. Obwohl es ihnen zweifelhaft vorkam, erwarben sie schließlich Anfang der laufenden Woche die Gutscheinkarten im Wert von jeweils mehreren Hundert Euro in zwei Geschäften in Lehe. Die freigerubbelten Codes gaben sie dann der Anruferin am Telefon durch. Im Anschluss erzählte die mutmaßliche Betrügerin den Senioren, dass sie aufgrund eines Fehlers statt einer fünf- sogar eine sechsstellige Summe gewonnen hätten. Für die Auszahlung seien noch weitere Gutscheinkarten nötig, deren Kaufsumme dann mit dem Gewinn verrechnet würde. Nun überwogen bei den Senioren doch die Zweifel, und sie informierten über eine Verwandte die Polizei. Dem Paar entstand ein erheblicher finanzieller Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten und die im Display Ihres Telefons angezeigte Nummer.

- Haben Sie Zweifel, beenden Sie das Gespräch und legen Sie einfach auf. Das ist nicht unhöflich. Erzählen Sie vertrauten Personen von solchen Anrufen.

- Haben Sie zweifelhafte Anrufe oder Forderungen erhalten, so informieren Sie schnellstmöglich die Polizei (Telefon: 110).

Zugleich appelliert die Polizei an die Verkäufer solcher Gutscheinkarten, bei derartigen Fällen, in denen Kunden ungewöhnlich viele Karten kaufen, sensibel zu reagieren und auf mögliche Betrugsmaschen hinzuweisen.

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrügern finden Sie auf www.polizei-beratung.de

