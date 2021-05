Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst mutmaßliche Täter nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 19. Mai, wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Spadener Straße gerufen. Dort soll es gegen 5 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen sein.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten die 17-, 20- und 22-Jährigen vermutlich durch Auftreten der Eingangstür in das Mehrfamilienhaus und brachen gewaltsam in zwei unbewohnte Wohnungen ein. Ein weiterer Versuch, in eine bewohnte Wohnung einzubrechen, scheiterte offenbar. Als die mutmaßlichen Täter bemerkten, dass sich jemand in der Wohnung befindet, ergriffen sie umgehend die Flucht.

Durch die alarmierte Polizei konnten die drei Beschuldigten in unmittelbarer Tatortnähe gestellt werden. Die jungen Männer führten unter anderem eine Schreckschusspistole und diverse Messer mit sich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließen die mutmaßlichen Einbrecher ohne jegliches Stehlgut den Tatort.

Der bei dem Einbruch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Die 17-, 20- und 22-Jährigen müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen verantworten.

