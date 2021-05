Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher haben es auf Gartenlauben abgesehen

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei hat in den vergangenen Wochen vermehrt Fälle von Einbruchsdiebstählen in Kleingärten registriert. Die Taten ereigneten sich in Kleingartengebieten im ganzen Stadtgebiet. Vielfach hatten es die Einbrecher auf hochwertige Gartengeräte, Werkzeuge, Unterhaltungs- oder andere Elektrogeräte abgesehen. Auch andere vorhandene Wertgegenstände und sogar Lebensmittel wurden zum Teil entwendet. Die Polizei (Telefon: 110) nimmt jederzeit Hinweise auf Personen entgegen, die sich in Parzellengebieten - insbesondere in den Abend- und Nachtstunden - verdächtig verhalten. Hierzu der Tipps Ihrer Polizei:

- Versuchen Sie, es den Einbrechern schwer zu machen überhaupt reinzukommen. Das geht schon mit einfachen Sicherungsmaßnahmen. Wenn Einbrecher nach fünf Minuten nicht in die Laube gelangen, geben sie ihren Einbruchsversuch in den meisten Fällen auf.

- Deponieren sie keine Zugangsschlüssel direkt am oder um das Haus herum. Die Täter kennen diese Verstecke und suchen nach ihnen.

- In aller Regel sind es Kleinkriminelle, die in Gartenlauben einbrechen, auf der Suche nach Werkzeugen und Elektrogeräten um sie auch auf Internetportalen zu verkaufen. Nicht immer finden sie, was sie sich erhoffen - stehlen dann kaum etwas. Dafür wird häufig grundlos Inventar kaputtgemacht. Taschenmesser und Schraubendreher bringen die Laubenknacker in der Regel mit, das Übrige findet sich an Ort und Stelle - Axt, Beil, Hacke oder Spaten. Die Sicherung von Gartenlauben beginnt deshalb mit der sorgfältigen Verwahrung von Werkzeug und Gartengerät. Was sich zum Schneiden oder Hebeln eignet, gehört unter soliden Verschluss. Außensteckdosen sollten Sie stromfrei schalten, damit sie Einbrecher nicht nutzen können.

- Oftmals haben Bungalows noch Türen mit Buntbartschlössern, die mit einem einfachen Sperrhaken geöffnet werden können. Dies kommt für jeden Einbrecher einer Einladung gleich. Legen Sie also auf jeden Fall Wert darauf, in allen Türen Zylinderschlösser zu verwenden. Bei zusätzlichen Vorhängeschlössern werden Diskusschlösser empfohlen. Achten Sie auf den fachmännischen Einbau. Auch Fenster lassen sich zusätzlich sichern. Informationen zu entsprechenden Sicherungen gibt es unter www.k-einbruch.de

- Im Idealfall will der Einbrecher gar nicht in Ihre Laube hinein. Doch wenn er attraktive Beute sieht, lässt er es vielleicht auf einen Versuch ankommen. Heimwerkgerät, Fernseher oder Satellitenanlage locken Diebe an. Sie sollten solche Gegenstände deshalb nicht erkennbar in Wochenend- und Sommerhäusern zurücklassen. Wenn Wertsachen vor Ort bleiben, sollten Sie diese sichern, markieren und registrieren.

- Installieren Sie eine Beleuchtung mit Bewegungsmeldern. Denn Licht legt nahe, dass jemand zu Hause ist. Und selbst wenn der Einbrecher den Bewegungsmelder erkennt, wird er im Zweifel bei der Tat im Lichtkegel besser gesehen.

- Scheuen Sie sich auch nicht, Ihnen verdächtig erscheinende Fremde anzusprechen und sie nach dem Grund ihres Aufenthaltes zu fragen. Organisieren Sie in Ihrem Kleingartengebiet am besten eine funktionierende Nachbarschaftshilfe. Tauschen Sie Adressen und Telefonnummern mit Ihrem Nachbarn aus, um sich im Bedarfsfall schnell informieren zu können. Wenn Sie verdächtige Personen beobachten, die sich an Gartenlauben zu schaffen machen, rufen Sie die Polizei unter 110.

Weitere Hinweise und Auskünfte zum Thema erhalten Sie unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de

