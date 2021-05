Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pärchen raubt Männer aus: Polizei warnt vor Raubdelikten bei Treffen mit Internetbekanntschaften

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven warnt vor einer besonderen Form von Raubdelikten und bittet Betroffene, die sich bisher nicht an die Polizei gewandt haben, dies auch nachträglich zu tun.

Opfer der Kriminellen wurden Männer aus mehreren Bundesländern, die sich auf Internetplattformen mit einer Frau aus Bremerhaven verabredet hatten. In einigen Fällen stand ein Treffen zwecks sexueller Kontakte im Vordergrund der Verabredungen, in anderen Fällen hatte die Frau eine finanzielle Notlage geschildert und ihre Opfer um Hilfe gebeten. Die Treffen mit der Frau fanden in der Regel in den Autos der Geschädigten statt. Dabei kam es aber nicht zum Sex. Stattdessen wurden die Männer durch die Frau und deren plötzlich auftauchenden Begleiter körperlich angegangen, bedroht und um Wertgegenstände und Bargeld beraubt. So auch bei einem Fall, der sich am zurückliegenden Wochenende in einem Kleingartengebiet in Bremerhaven-Lehe nach dem beschriebenen Muster ereignet hat.

Die Polizei geht davon aus, dass es in der jüngeren Vergangenheit mehrere derartige Fälle in Bremerhaven gegeben hat, sich jedoch nicht alle Opfer bei der Polizei (0471/953-4444) gemeldet haben. Ein Betroffener hat sich immerhin mit einem anonymen Schreiben an die Polizei gewandt und die Vorkommnisse geschildert. Der Verfasser und alle weiteren Betroffenen dieser Raub-Methode werden allerdings unbedingt gebeten, sich direkt mit der Polizei Bremerhaven in Verbindung zu setzen, um die Taten aufzuklären und weitere Verbrechen durch das Pärchen zu verhindern.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell