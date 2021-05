Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte nach mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonnabend, 15. Mai, auf Sonntag, 16. Mai, die Außenspiegel von mehreren geparkten Fahrzeugen beschädigt. Bislang konnten an vier Fahrzeugen in der Straße Am Twischkamp und an einem weiteren Pkw in der Stedinger Straße entsprechende Schäden festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf circa 2000 Euro. Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-3221 zu melden.

