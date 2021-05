Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Stoppschild missachtet: Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Sonntag, 16. Mai, gegen 20.50 Uhr in Bremerhaven-Schiffdorferdamm ereignet. Ein 37 Jahre alter Autofahrer befuhr mit einem Mercedes die Postbrookstraße in südwestlicher Richtung. An er Kreuzung zum Vörtelsweg missachtete er offenbar das für ihn geltende Stoppschild. Dadurch kam es zur Kollision mit einem Chrysler Jeep, der auf dem Vörtelsweg in nördlicher Richtung fuhr. Der Jeep, gesteuert von einer 56-jährigen Frau, wurde durch den heftigen Aufprall an einen Lichtmast geschleudert. An diesem entstand Sachschaden. Die beiden unfallbeteiligten Personen wurden leicht verletzt, aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Da an einem der Autos leichte Rauchentwicklung festzustellen war, wurde die Berufsfeuerwehr Bremerhaven hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die vorgezeigte Fahrerlaubnis des Unfallverursachers keine Gültigkeit besitzt. Er erhielt Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verkehrsverstoßes.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell