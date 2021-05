Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei löst unerlaubte Party auf

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagabend, 16. Mai, wurde die Polizei Bremerhaven auf eine Party aufmerksam, die in einer Gaststätte an der Rickmersstraße im Stadtteil Lehe stattfand. Vor der Tür nahmen die Beamt:innen deutlich laute Musik und Feiergeräusche wahr. Durch die zugeklebten Fensterscheiben konnte durch einen Spalt beobachtet werden, wie mehrere Menschen dicht beieinander an Tischen saßen, Getränke konsumierten und tanzten. Aufgrund der geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie des Coronavirus SARS-CoV2 ist die Öffnung von Tanzlokalen und Diskotheken strikt untersagt. Als die Polizist:innen kräftig an der Eingangstür klopften, versuchten die Gäste durch ein Fenster auf den Hinterhof zu flüchten. Sie gaben ihr Vorhaben auf, als sie dort wartende Beamte sahen und versuchten stattdessen, sich in der Gaststätte und in Hinterzimmern zu versteckten. Die Polizei durchsuchte das Lokal und stellte die Personalien von zwölf Personen im Alter von 15 bis 48 Jahren fest. Die Gäste waren größtenteils betrunken und reagierten aggressiv und uneinsichtig auf die polizeilichen Maßnahmen. Es wurden Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt. Ein 15-jähriges Mädchen wurde nach Hause gefahren.

